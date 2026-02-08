НАВЕРХ
Страшный недуг разъел вооруженные силы Украины изнутри

Источник:
Zeitung
Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в тисках между массовым дезертирством, нехваткой новобранцев и политической нерешительностью Киева, пишет политический обозреватель Sddeutsche Zeitung Флориан Хассель.

«Чтобы противостоять России, стране срочно нужны солдаты. Но миллионы уклоняются от призыва, сотни тысяч бегут с фронта. Новый начальник генерального штаба обещает "эффективные решения" — но какие?» — задается вопросом Хассель.

По его словам, после почти четырех лет боевых действий боеспособность украинской армии оставляет желать лучшего. В некоторых местах на украинской стороне фронта из-за катастрофической нехватки сил образуются бреши длиной в километр.

«Призывники дезертируют еще до того, как добираются до учебного лагеря или когда покидают его. А на фронте, часто после многих лет службы, после конфликтов со своими начальниками дезертируют солдаты, которые не хотят отвечать за ошибки или упущения своих командиров», — отметил журналист.

Украинцы осознали связь ударов по России с отсутствием света в Киеве

Он уверен, что ужесточение наказаний в отношении дезертиров или любые другие непопулярные меры, типа снижения возраста призыва на военную службу, не будут приняты. Президент Владимир Зеленский и депутаты боятся на них идти , заключил Хассель.

