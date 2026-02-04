НАВЕРХ
Школы в Красноярском крае проверят на буллинг

Источник:
Sibnet.ru
Школа, школьники, урок
Фото: © пресс-служба Минпросвещения России

Министерство образования Красноярского края проверит, как в школах региона проводится профилактика буллинга, сообщает пресс-служба ведомства. Проверка пройдет по поручению губернатора Михаила Котюкова.

Представители Минобразования уже выехали в Кодинск, где 3 февраля школьница в ходе конфликта с учителем ранила другую девочку ножом. Там чиновники будут изучать документы, беседовать с педагогами и детьми.

Отмечается, что к работе подключили психологов. С утра в школе работает бригада психологов из муниципального психолого-медико-педагогического центра. Аналогичная работа пройдет в красноярской школе, где 4 февраля ученица совершила поджог.

«Два резонансных случая показали, что взрослые вовремя не увидели, не выявили, не помогли справиться детям с тяжелым эмоциональным состоянием», — отметила министр образования региона Татьяна Гридасова.

3 февраля в Кодинске 14-летняя школьница после конфликта с учителем ранила ножом свою сверстницу. 4 февраля восьмиклассница устроила поджог в красноярской школе № 153 и напала на нескольких учеников, пятеро были госпитализированы.

Жизнь #Образование #Красноярск
