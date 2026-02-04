НАВЕРХ
Илон Маск обновил рекорд по размеру состояния

Forbes
Американский бизнесмен Илон Маск
Фото: © пресс-служба министерства связи и массовых коммуникаций Бразилии

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в истории, чье состояние превысило 800 миллиардов долларов. Новый рекорд был зафиксирован после того, как SpaceX приобрела компанию xAI — сделка увеличила состояние предпринимателя на 84 миллиарда.

До сделки Маск владел примерно 42% акций SpaceX и около 49% акций xAI. После слияния бизнесмен теперь владеет 43% акций объединенной компании, стоимость которой достигла 542 миллиардов долларов, пишет Forbes.

Таким образом, состояние Маска достигло рекордных 852 миллиардов долларов. Аэрокосмическая компания SpaceX стала самым ценным активом богатейшего на планете человека.

Маску также принадлежат 12% акций Tesla стоимостью 178 миллиардов и опционы на акции компании на сумму еще 124 миллиарда. За последние несколько месяцев состояние бизнесмена трижды достигало рекордных отметок.

В октябре он стал первым, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов. 15 декабря Маск стал первым обладателем 600 миллиардов долларов, а затем его богатства преодолели планку в 700 миллиардов.

