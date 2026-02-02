НАВЕРХ
Кендрик Ламар стал триумфатором «Грэмми-2026»

Sibnet.ru
Кендрик Ламар
Фото: Raph_PH / CC BY 4.0

Рэпер Кендрик Ламар, лидер по количеству номинаций на 68-й «Грэмми», получил пять статуэток и стал самым титулованным рэпером в истории премии.

Ламар был выдвинут в девяти категориях. Он получил сразу пять наград в номинациях «Запись года» (совместная с SZA композиция «Luther»), «Лучший рэп-альбом» («GNX»), «Лучшее рэп-исполнение» (за песню «Chains & Whips» вместе с Clipse и Фаррелом Уильямсом), «Лучшая рэп-песня» («TV Off» совместно с Lefty Gunplay), «Лучшее мелодичное рэп-исполнение» («Luther»).

Теперь на счету Ламара 26 наград «Грэмми». Это новый рекорд в истории премии — до Ламара самым титулованным рэпером был Jay-Z, которому в 2025 году вручили 25-ю статуэтку.

Три награды взял рэпер Бэд Банни: лучший альбом 2025 года «Deb Tirar Ms Fotos», «Лучший урбан-альбом» и «Лучшее глобальное музыкальное исполнение».

У Леди Гаги две награды в категориях «Лучший вокальный поп-альбом» («Mayhem») и «Лучшая танцевальная запись» («Abracadabra»).

Песней года стала «Wildflower» Билли Айлиш. Лучшим новым артистом назвали Оливию Дин.

Церемония вручения премии «Грэмми» прошла в 68-й раз в Лос-Анджелесе в ночь на 2 февраля.

