Назван лучший российский сериал 2025 года

Сериал «Атом» признали лучшим телевизионным сериалом 2025 года на 24-й премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел».

«Атом» режиссера Нурбека Эгена рассказывает о создателях советской атомной бомбы. Главные роли в сериале исполнили Алексей Гуськов, Юрий Чурсин, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Анна Чиповская.

Исполнитель главной роли в сериале Алексей Гуськов получил приз национальной российской кинопремии как лучший телеактер, а лучшей актрисой была признана Екатерина Климова за роль его супруги.

Также на звание лучшего телесериала претендовали «В парке Чаир» режиссеров Сергея Коротаева, Влада Николаева и «Минута тишины» Ильи Шеховцова.

Премия «Золотой орел» учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Она присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.