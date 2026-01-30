НАВЕРХ
Лукашенко назвал рецепт женской красоты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился с девушками собственным лучшим способом всегда оставаться молодыми и красивыми.

По мнению белорусского лидера, самым лучшим средством для сохранения красоты является не «мед в парилке», а «лопата в руках», чтобы снег чистить, цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«Самый лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег. Это самое лучшее средство. Тогда всегда будете молодыми и красивыми, желанными для нас, мужиков», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины. Решение должно популяризовать роль женщин в сохранении и развитии общества, а также сформировать национальный образ женщины-труженицы.

