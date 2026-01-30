Новое ограничение на наличные придумали россиянам

Минфин намерен ввести лимит на внесение наличных через банкоматы физическими лицами, сумма не должна превышать миллион рублей в месяц.

Соответствующий законопроект уже направлен на согласование в Центробанк и Росфинмониторинг, документ вносит изменения в закон «О банках и банковской деятельности», пишет «Интерфакс».

Сейчас в законе отсутствует лимит на пополнения счетов наличными. Как отмечается в пояснительной записке, отсутствие ограничений позволяет вводить в оборот средства, имеющие неустановленное происхождение.

Минфин уточнил, что изменения потребуют доработки систем банков и их бизнес-процессов, поэтому срок вступления закона в силу предлагается установить через 180 дней после его официального опубликования.