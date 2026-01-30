НАВЕРХ
Более 40 выплат и пособий проиндексируют с февраля

Источник:
Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Более 40 выплат, пособий и компенсаций проиндексируют с февраля в России, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Различные выплаты, пособия и компенсации увеличатся на 5,6% в соответствии с федеральным законом, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год, написал Володин в своем канале в Max.

Он также отметил, что вырастет размер материнского капитала: на первого ребенка он составит 728,9 тысячи рублей, а доплата на второго — 234,3 тысчи рублей. Если семья не получила сертификат на первого ребенка, при рождении второго ей будет положено 963,2 тысячи рублей.

Будут увеличены пособия при рождении или усыновлении ребенка, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих родителей, а также ежемесячные выплаты женщинам, удостоенным звания «Мать-героиня».

Также планируется повысить доплаты к пенсиям, выплаты ветеранам и людям с инвалидностью, а также пособие по безработице, уточнил Володин.

