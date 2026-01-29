Маткапитал вырастет почти до миллиона рублей

Размер материнского капитала на первого и последующих детей вырастет с 1 февраля 2026 года, сообщил премьер Михаил Мишустин.

Сумма материнского капитала на первого ребенка увеличится до 729 тысяч рублей, а на второго и последующих детей — до 963 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, у которой ранее был оформлен сертификат, дополнительно получит 234 тысячи рублей, передает ТАСС.

Повышение коснется как новых сертификатов, так и остатков неиспользованных средств, которые были выданы ранее, уточнил Мишустин. Таким образом, если у семьи осталась часть неиспользованных денег, она также будет проиндексирована.

Узнать, остались ли у семьи средства материнского капитала, можно на портале «Госуслуг», заказав соответствующую выписку. Информация об остатке придет в электронном виде в личном кабинете. Также выписку можно получить на сайте и в приложении Социального фонда.

Материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование детей, в качестве накопительной части пенсии для мамы, на товары и услуги для детей-инвалидов, ежемесячные выплаты.