Запойный просмотр сериалов связали с ментальными проблемами

Sibnet.ru
Фото: © Freepik.com

Сериальная зависимость может быть проявлением серьезных психологических проблем, которые требуют обращения за помощью к специалисту, рассказала доктор медицинских наук Зухра Павлова.

«Для части людей сериалы становятся заменой нормальным эмоциям и общению — чем-то вроде быстрого и доступного эффекта вовлеченности, когда в жизни ее не хватает», — отметила Павлова в своем телеграм-канале.

Она сослалась на исследование китайских ученых, которые экспериментально доказали связь склонности запойного просмотра сериалов с чувством одиночества. Таким людям свойственны следующие черты:

  • трудно оторваться, даже если можно посмотреть одну серию;
  • со временем хочется смотреть все больше, чтобы получить тот же эффект сострадания;
  • мысли о сериале крутятся в голове на протяжении всего дня;
  • просмотр препятствует сну, работе, учебе или общению.

«Если после сериального марафона остается ощущение пустоты — это повод не ругать себя, а просто отвести внимание. И, возможно, обратиться за помощью к специалисту», — посоветовала Павлова.

