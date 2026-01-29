АвтоВАЗ представил обновленную Lada Aura

АвтоВАЗ начал отгрузки обновленной Lada Aura 2026 года. Седан получил функции бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, обновленную мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto с сервисами «Сбера», сообщает пресс-служба автозавода.

Базовое оснащение включает четыре подушки безопасности, светодиодную оптику, ESP, контроль слепых зон, передний и задний парктроники, обогрев руля, передних сидений и подушки заднего дивана, кондиционер и круиз-контроль. Цена базовой Lada Aura начинается от 2 269 000 рублей.

Lada Aura 2026 года Фото: © пресс-служба АвтоВАЗ

В перечень оснащения модификации Premier входят полностью светодиодная оптика, четыре подушки безопасности, система курсовой устойчивости, система контроля слепых зон, передний и задний парктроники, обогрев рулевого колеса, кондиционер.

Топовая модификация Status выпускается с салоном из натуральной кожи, подогревом задней спинки и подушек, а также мультимедиа Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым планшетом и восемью динамиками. Система интегрирована с сервисами Яндекс Авто.

По остальной «начинке» изменений нет — Aura оснащается 1,8-литровым мотором и китайским вариатором. При этом настройки шасси и силового агрегата адаптированы для комфортного движения длиннобазного автомобиля по любым дорогам.