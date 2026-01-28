НАВЕРХ
Мужчина в Иркутске взял женщину в заложницы и убил ее

Источник:
Sibnet.ru
287 2
Скорая помощь
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Житель Иркутска взял в заложницы подопечную благотворительного фонда «Оберег» и убил ее, сообщил руководитель организации Александр Соболев.

Инцидент произошел в ночь на 28 января. Соболев написал в соцсети «ВКонтакте», что мужчина несколько месяцев терроризировал жену и семилетнего сына: «это было больше, чем просто побои, — настоящие издевательства с полосованием ножом, пинками, унижениями».

Женщину приютил «Оберег», ее муж выбрал случайную жертву, угрожая ножом завел в свою квартиру и там удерживал. Переговоры с напавшим не дали результата: он сдался, но перед этим задушил заложницу. У погибшей, которая также была подопечной фонда «Оберег», осталось двое детей.

По данным Соболева, мужчина был участником СВО на Украине. «Он плевал на вызовы полиции, он сбегал с воинской части в Ростове, он каждый день избивал и был уверен, что ему ничего не будет, кроме того, что отправят обратно», — написал руководитель «Оберега».

Региональные МВД и СК не сообщали об этом деле. Источник «ИрСити» в силовых ведомствах подтвердил факт произошедшего: по его словам, нападавший был связан с военной структурой, поэтому расследованием дела занимаются военполиция и военный СК.

ЧП #Криминал #Иркутск
Обсуждение (2)
