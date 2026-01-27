НАВЕРХ
Фильм Бекмамбетова обошел «Аватар 3» в прокате в США

Кадр из фильма Mercy («Казнить нельзя помиловать»)
Фото: © кадр из фильма Mercy («Казнить нельзя помиловать»)

Фантастический боевик Mercy (в российском прокате будет называться «Казнить нельзя помиловать») режиссера Тимура Бекмамбетова обошел «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона в прокате в США, но этому способствовали погодные условия.

Mercy собрал 11,2 миллиона долларов в американском прокате в дебютный уикенд и положил конец пятинедельному лидерству «Аватара 3», который собрал 7 миллионов долларов, пишет Variety со ссылкой на данные кинопрокатчиков.

Издание отмечает, что прошедший уикенд показал самый низкий совокупный результат в этом году. Крупные кинотеатры по всей стране были закрыты из-за приближения снежной бури.

В «Казнить нельзя помиловать» детектив, которого обвиняют в убийстве жена, должен за 90 минут доказать невиновность, иначе искусственный интеллект вынесет максимально суровый вердикт. В главных ролях Крис Пратт и Ребекка Фергюсон.

Картину плохо приняли зрители и критики. На CinemaScore у нее средняя оценка B-, а на Rotten Tomatoes — всего 20%.

