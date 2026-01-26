НАВЕРХ
Зеленые и бирюзовые номера авто предложили ввести в России

Источник:
Sibnet.ru
Зеленый автомобильный знак
Фото: Steffen Löwe / CC BY-SA 3.0

Национальный автомобильный союз (НАС) предлагает начать использовать в России зеленые номера для электромобилей и бирюзовые — для беспилотных машин, сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин.

«Участники дорожного движения должны видеть беспилотный транспорт на дороге, и внести поправки было бы удобнее всего именно сейчас. <…> Надо сразу заложить зеленые номера для "электричек" — это практично, потому что у нас предусмотрены льготы по парковке и по оплате трасс для таких автомобилей, и правоприменителям будет удобнее их выявлять», — цитирует Шапарина ТАСС.

По его общественника, союз направил письмо с соответствующими предложениями премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Российские автомобильные номера могут быть пяти цветов: белого, желтого, красного, синего и черного. Белый — стандартный государственный регистрационный знак. Синий указывает на принадлежность транспортного средства органам внутренних дел. Черный — цвет Минобороны, красный — дипломатические номера. Желтый принадлежит автомобилям, которые перевозят пассажиров на коммерческой основе.

