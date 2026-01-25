НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Российские студенты перестали «сидеть на шее» у родителей

Источник:
«Газета.ру»
342 1
Курьер
Фото: © Sibnet.ru

Современные российские студенты стремятся к ранней финансовой самостоятельности и предпочитают не «сидеть на шее» у родителей, показало исследование ЮMoney.

Только 11% респондентов полагаются на помощь старших как на основной источник средств. Для большинства (34%) фундаментом бюджета стала полноценная работа, еще 11% совмещают учебу с подработкой, а 9% зарабатывают на фрилансе, приводит «Газета.ру» результаты опроса.

Эксперты объясняют такую трансформацию адаптацией рынка труда под запросы молодежи, а также широким распространением удаленного формата работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИИ: как изменится рынок труда

Самый неожиданный тренд — рост «креативной экономики» среди студентов. 14% учащихся живут на доходы от ведения блогов. Это существенно превышает долю тех, кто живет только на стипендию (всего 4%), и сопоставимо с количеством тех, кто живет за счет партнера (16%).

Но уровень жизни пока остается скромным. Опрос показал, что медианный студенческий бюджет колеблется в диапазоне от 11 до 15 тысяч рублей — так ответили 28% респондентов.

Еще 12% укладываются в сумму до 10 тысяч. Лишь каждый десятый может похвастаться бюджетом свыше 100 тысяч рублей, показал опрос.

Еще по теме
Психолог перечислила признаки токсичных отношений в семье
Маткапитал превысит 1 млн рублей в 2027 году
Поэтессу Веру Полозкову объявили в розыск
«Почта России» упростила оформление писем и бандеролей
смотреть все
Жизнь #Общество #Рынок труда
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов
Французский флот захватил танкер из России
Обсуждение (1)
Картина дня
СМИ узнали о приближении встречи Зеленского и Путина
МИД России заявил об угрозах Союзному государству
Угрожающий эпидемией неизлечимый вирус распространяется в Индии
Российские студенты перестали «сидеть на шее» у родителей
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Antares

Хм..., странно... А зачем тогда нам такие депутаты? Получается они низачто деньги получают? Причём не...

corrector

Кто медицину десятилетиями разваливал под маской оптимизации ? Кто издает законы по которым уже...

-Керя-

Это Зелебоба Европейцам расскажет куда миллиарды потратил...

Starbit

У укропцев оказывается есть адекватные в раде как эта Анна