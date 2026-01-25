Российские студенты перестали «сидеть на шее» у родителей

Современные российские студенты стремятся к ранней финансовой самостоятельности и предпочитают не «сидеть на шее» у родителей, показало исследование ЮMoney.

Только 11% респондентов полагаются на помощь старших как на основной источник средств. Для большинства (34%) фундаментом бюджета стала полноценная работа, еще 11% совмещают учебу с подработкой, а 9% зарабатывают на фрилансе, приводит «Газета.ру» результаты опроса.

Эксперты объясняют такую трансформацию адаптацией рынка труда под запросы молодежи, а также широким распространением удаленного формата работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ИИ: как изменится рынок труда

Самый неожиданный тренд — рост «креативной экономики» среди студентов. 14% учащихся живут на доходы от ведения блогов. Это существенно превышает долю тех, кто живет только на стипендию (всего 4%), и сопоставимо с количеством тех, кто живет за счет партнера (16%).

Но уровень жизни пока остается скромным. Опрос показал, что медианный студенческий бюджет колеблется в диапазоне от 11 до 15 тысяч рублей — так ответили 28% респондентов.

Еще 12% укладываются в сумму до 10 тысяч. Лишь каждый десятый может похвастаться бюджетом свыше 100 тысяч рублей, показал опрос.