Белгород подвергся самому массированному обстрелу, предположительно, из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По нашей информации — самый массовый обстрел города Белгорода, предположительно, «Хаймерсами». Предварительно, пострадавших нет», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждены объекты энергетики. «Дежурные бригады и оперативные службы выехали на место», — добавил губернатор.

«Очень похоже, что режим Зеленского создает "соответствующий" фон переговорам в Абу-Даби», — отметил в своем телеграм-каналепосол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.