Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Sibnet.ru
Статуэтка Оскар
Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Американская киноакадемия объявила список номинантов на 98-ю премию «Оскар» в 2026 году. Трансляция доступна на официальном YouTube-канале. Церемония вручения наград состоится 15 марта.

На звание лучшего фильма претендуют «Битва за битвой», «Бугония», «Гамнет», «Грешники», «Марти Великолепный», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность», «Сны поездов», «Франкенштейн» и «F1».

За звание лучшего актера борются Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Майкл Джордан («Грешники»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Вагнер Моура («Секретный агент») и Итан Хоук («Голубая луна»).

В номинации «Лучшая женская роль» представлены Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Джесси Бакли («Гамнет»), Эмма Стоун («Бугония»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»), Кейт Хадсон («Песня звучит печально»).

По количеству номинаций на «Оскар» лидирует фильм «Грешники» Райана Куглера — у него их 16. На втором месте — кинолента Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», у которой 13 номинаций.

