Путин оценил стоимость Гренландии

Sibnet.ru
Президент России Владимир Путин
США «потянут» покупку Гренландии, если она будет продаваться в ценах, сопоставимых с теми, за которые Россия продала Аляску, заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Совбезом.

Площадь Гренландии составляет около 2,166 миллиона квадратных километров и лишь немного превышает площадь Аляски — разница составляет примерно 450 тысяч квадратных километров, напомнил Путин.

«Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения США Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там 200-250 миллионов долларов. Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру», — рассчитал президент.

По мнению Путина, США и Дания самостоятельно разберутся в сложившейся ситуации, а Россию это не касается. При этом глава государства упомянул, что «Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко».

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен исключил возможность переговоров о продаже Гренландии США. Он отметил, что «само собой разумеется», что датчане категорически отвергают передачу острова Вашингтону.

