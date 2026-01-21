НАВЕРХ
Россия заработала на золоте $216 млрд

Источник:
Bloomberg
Золото
Фото: © Freepik.com

Россия с начала специальной военной операции (СВО) заработала на росте цен на золото огромную сумму, сопоставимую с замороженными на Западе российскими активами, подсчитали эксперты агентства Bloomberg.

Стоимость золотых запасов Банка России с февраля 2022 года увеличилась более чем на 216 миллиардов долларов. При этом ЦБ в этот период воздерживался как от крупных закупок металла, так и от использования золотых резервов, отметили эксперты.

По их мнению, таким образом Россия компенсировала потери от заморозки активов России на Западе.

Цены на золото резко выросли за последние четыре года, чему способствовали высокий спрос со стороны центральных банков, сохраняющиеся опасения по поводу инфляции, усиление геополитических рисков и стремление инвесторов к убежищу от неопределенности, вызванной торговыми войнами.

Международные резервы России установили рекорд

ЕС и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских активов. Около 180 миллиардов из них хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

