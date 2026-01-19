Создатель «Ежика в тумане» вышел на уборку снега возле многоэтажки

Мультипликатор, создатель «Ежика в тумане» Юрий Норштейн убрал снег возле своего дома в Москве.

Норштейна, которому 84 года, с лопатой заметили соседи и выложили фотографии в домовой чат.

«Для меня почистить — это только в радость. Это обычное нормальное человеческое поведение. Я не дворник, мне просто нравится, чтобы было чисто», — сказал режиссер изданию «Подъем».

По мнению Норштейна, сейчас люди избегают любой неоплачиваемой работы и, например, ждут дворников вместо того, чтобы вместе взять лопаты и «вычистить улицу до кошачьего блеска. Его это удивляет и возмущает.

Штатный дворник, по словам мультипликатора, работает добросовестно, просто сил не хватает на такие завалы.