НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко окунулся в прорубь под присмотром шпица. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
471 7

Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Его сопровождал шпиц.

На опубликованном видео Лукашенко в длинной белой рубахе сходит в прорубь и быстро окунается с головой. Перила купели обмотаны полотенцами. Рядом с президентом находится белый шпиц Умка, который подбадривает главу Белоруссии лаем.

По данным телеграм-канала, во время погружения Лукашенко температура на улице была минус 15 градусов по Цельсию.

Лукашенко 71 год. Он регулярно купается в проруби на Крещение.

Еще по теме
Конфликт вокруг Гренландии сочли катастрофой для Украины
Стартует Всемирный экономический форум
Глава ЦБ Латвии заявил, что Европа уже воюет с Россией
План блокады Калининграда разработали в НАТО
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Правильный автопрогрев: как в морозы не убить двигатель
Минфин начнет большую распродажу валюты и золота
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
СССР поставил точку в спорах о высадках американцев на Луну
Обсуждение (7)
Картина дня
Конфликт вокруг Гренландии сочли катастрофой для Украины
Лукашенко окунулся в прорубь под присмотром шпица. ВИДЕО
Силуанов оценил способность ИИ сформировать бюджет России
Количество ПВЗ резко выросло в России
Мультимедиа
Аномально холодные крещенские купания. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

HAAN27

Думаю специально для Адика нужно придумать медаль медалей, что бы их все не носить. Например медаль за...

Egorka72

На Запорожъе кадыровых и не видели....., они больше по Дубаям.....К статии когда Зеленского поймает этот...

physx

А чё там до сих пор нет европейских благ, пенсий, пособий?

Николай 1983

Если кто-то требует уплаты долгов с потомков царских отпрысков, которые живут на Западе, то пусть они...