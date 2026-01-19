Лукашенко окунулся в прорубь под присмотром шпица. ВИДЕО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко окунулся в прорубь на Крещение, сообщил телеграм-канал «Пул Первого». Его сопровождал шпиц.

На опубликованном видео Лукашенко в длинной белой рубахе сходит в прорубь и быстро окунается с головой. Перила купели обмотаны полотенцами. Рядом с президентом находится белый шпиц Умка, который подбадривает главу Белоруссии лаем.

По данным телеграм-канала, во время погружения Лукашенко температура на улице была минус 15 градусов по Цельсию.

Лукашенко 71 год. Он регулярно купается в проруби на Крещение.