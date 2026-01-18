НАВЕРХ
Можно ли согреться в мороз крепким алкоголем

Источник:
Sibnet.ru
181 1
Водка
Фото: © Sibnet.ru

Многие верят в согревающую силу алкоголя. С наступлением холодов такие люди принимают дежурные «сто граммов», чтобы не замерзнуть на улице. Однако в реальности алкоголь никак не помогает согреться — более того, он повышает риски обморожения.

Люди, принявшие дозу спиртного, действительно чувствуют прилив приятного тепла. Однако это ощущение обманчиво. Дело в том, что алкоголь воздействует на сосудистый центр головного мозга, в результате которого происходит расширение кровеносных сосудов тела и головы.

Расширения периферийных капилляров и сосудов действительно вызывает ощущение тепла, однако в таком состоянии организм начинает охлаждаться в ускоренном режиме и очень скоро человек начинает испытывать озноб.

Медики предупреждают, что под воздействием алкоголя снижается нервная реакция организма, человек зачастую перестает обращать внимание на реальную угрозу холода и стужи, что может привести к обморожениям и переохлаждению.

Употребление спиртного на морозе или перед выходом на холод не помогут согреться и не улучшат терморегуляцию. Вместо водки или другого алкоголя для согревания лучше всего использовать горячий чай.

Жизнь #Здоровье
