Ученые нашли приносящие счастье видеоигры

Sibnet.ru
Фото: © Sibnet.ru

Видеоигры вроде Super Mario Bros. и Yoshi способны повышать настроение и снижать риск выгорания, выяснила международная команда ученых.

Исследователи нашли связь между «детским восхищением», которое приносят позитивные видеоигры и ментальным здоровьем человека. Такие игры как Super Mario Bros. и Yoshi повышают общий уровень счастья и снижают риск эмоционального выгорания, приводит журнал JMIR Serious Games отчет ученых.

Ученые выяснили, что знакомые с детства, легкие и доброжелательные игры пробуждают у игроков особое эмоциональное состояние, связанное с радостью, любопытством и ощущением беззаботности

Эксперимент со студентами показал, что  игры Super Mario Bros. и Yoshi воспринимаются как «передышка» от учебы, от постоянного давления дедлайнов и стресса жизни в режиме «всегда онлайн».

