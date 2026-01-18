Ученые нашли приносящие счастье видеоигры

Видеоигры вроде Super Mario Bros. и Yoshi способны повышать настроение и снижать риск выгорания, выяснила международная команда ученых.
Исследователи нашли связь между «детским восхищением», которое приносят позитивные видеоигры и ментальным здоровьем человека. Такие игры как Super Mario Bros. и Yoshi повышают общий уровень счастья и снижают риск эмоционального выгорания, приводит журнал JMIR Serious Games отчет ученых.
Ученые выяснили, что знакомые с детства, легкие и доброжелательные игры пробуждают у игроков особое эмоциональное состояние, связанное с радостью, любопытством и ощущением беззаботности
Эксперимент со студентами показал, что игры Super Mario Bros. и Yoshi воспринимаются как «передышка» от учебы, от постоянного давления дедлайнов и стресса жизни в режиме «всегда онлайн».