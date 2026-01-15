Новый катаклизм: «сибирский взрыв» заморозит планету

Сильнейшее похолодание накроет Европу и Азию из-за аномального явления — «сибирского взрыва». Температура воздуха опустится на 10 градусов ниже климатической нормы. Что вызвало «взрыв» и какие страны окажутся под ударом?

«Сибирский взрыв» — это редкая атмосферная аномалия, при которой происходит дестабилизация так называемого полярного вихря, представляющего собой тысячекилометровый циклон, постоянно вращающийся в стратосфере над Арктикой.

Полярный вихрь в нормальном состоянии удерживает арктический холод в пределах высоких широт, не позволяя ему свободно проникать в другие регионы. Из-за повышения температуры в стратосфере он иногда слабеет, в результате ледяной воздух начинает «расползаться» по планете.

Какие страны замерзнут

Сильнее всего морозы затронут Восточную Европу, следует из данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECWF). Температуры здесь опустятся на 12–15 градусов ниже климатической нормы для конца января.

Например, в Эстонии и Латвии на следующей неделе средняя температура упадет до минус 15 градусов, в Польше — до минус 10 градусов. В Германии ожидается похолодание до минус 3 градусов.

Западные и центральные регионы Европы пока находятся в зоне неопределенности, однако риск резкого похолодания здесь также довольно высокий. При этом особую опасность представляет столкновение арктического воздуха с теплыми влажными массами Средиземноморья.

По прогнозам ученых, такой аномальный процесс приведет к формированию интенсивных зимних штормов, которые обрушатся на огромные территории с сильными снегопадами, метелями и ураганными ветрами.

От «сибирского взрыва» пострадает не только Европа — поток ледяного воздуха устремится в Азию.

Сначала похолодание придет в северо-восточный Китай, затем распространится на Корейский полуостров и Японию, температура может упасть на 10 градусов ниже нормы.

Какая погода будет в России

Россия первой почувствует последствия «сибирского взрыва» — в ближайшие дни ряд российских регионов ожидают аномальные холода, в некоторых субъектах столбики термометров опустятся ниже 40-50 градусов мороза.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, В Центральном федеральном округе ожидается температура на 10-13 градусов ниже нормы — до минус 23 градусов. В Приволжском федеральном округе похолодает до минус 25 градусов, в Южном федеральном округе — до минус 18 градусов.

В привычных для холодов Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах температура опустится до 41 градуса мороза.

На Дальнем Востоке — до минус 50 градусов, аналогичное похолодание ожидается в регионах Сибири.

В частности, в Красноярском крае ожидают морозы до минус 46 градусов. В Кемеровской области метеорологи предупредили о похолодании до минус 40 градусов.

В Томске, Омске и Новосибирске температура снизится до минус 35 градусов, в Алтайском крае — местами до минус 40.

Последствия катаклизма в истории

Предыдущий раз морозы, вызванные «сибирским взрывом», наблюдались в Европе в январе 2017 года — тогда арктические воздушные массы прошли от Германии через Балканы, достигнув территории Греции и Хорватии, средняя температура была на 10-15 градусов ниже нормы.

Результатом стали сильные снегопады в Италии, Греции, Хорватии, Турции. Снег впервые за сто лет выпал на пляжах Средиземного моря. Были отменены авиарейсы, возникли другие транспортные перебои, нарушились поставки электроэнергии. Перемерзали инженерные коммуникации. Погодный апокалипсис в Европе продолжался около недели.

Когда потеплеет

Влияние «сибирского взрыва» на погоду будет кратким — под воздействием обширных областей высокого давления арктический воздух постоянно перемещается, поэтому уже в начале февраля температуры в большинстве стран и регионов вернутся к своим климатическим нормам.

Несмотря на кратковременное аномальное похолодание, зимы на планете в среднем становятся все более теплыми. Например, в Сибирском федеральном округе зимняя температура увеличивается на 0,44 градуса каждые десять лет.