Скульптор увековечил Porsche в мраморе. ФОТО

Скульптор Каспер Браат выточил из мрамора Porsche 911 и ряд деталей этого автомобиля — фотографии работ опубликованы на сайте художника.

Браат создал различные детали классического Porsche 911 — колесо, дверь, передний бампер, крышку двигателя и даже шестицилиндровый мотор.

«Этот мраморный автомобиль представляет собой постоянный процесс создания, амбициозный проект, который практически невозможно завершить, поскольку акцент делается на ценности, получаемой в процессе работы, а не только на конечном результате», — говорится на сайте мастера.

Скульптор специализируется на создании мраморных скульптур предметов повседневного обихода, например молотка, удлинителя или дорожного конуса. По его мнению, превращение обычных предметов в скульптуры — это признание того, что «бренды и корпорации правят миром и в значительной степени формируют мировую капиталистическую культуру».

Браат использует мрамор Арабескато Каррара — высококачественный итальянский натуральный камень, добываемый в районе Каррары, отличающийся белым фоном и уникальным рисунком из темно-серых, иногда с оттенками зеленого или бордового, прожилок.

