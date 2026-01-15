Культовый бар Grelka в Шерегеше закрыли почти до конца сезона

Популярный бар Grelka в Шерегеше, после посещения которого в начале января отравились туристы, временно закрыт из-за санитарноэпидемиологических мероприятий, сообщила пресс-служба заведения.

Туристы, побывавшие в Шерегеше в начале января, в соцсетях написали о множестве случаев отравления в баре Grelka. Роспотребнадзор Кузбасса сообщил о двух случаях кишечной инфекции у гостей. У отравившихся выявлен норовирус 2 генотипа. Тот же возбудитель выявлен у четырех работников бара.

«По решению суда работа Grelka временно приостановлена. Сейчас проводятся проверка и санитарноэпидемиологические мероприятия. Срок приостановки — до 90 дней», — говорится в сообщении.

Представители бара отметили, что прилагают максимум усилий, чтобы завершить процедуры как можно быстрее и возобновить работу раньше установленного срока. Grelka оперативно выполняет предписания и приводит в соответствие с требованиями оборудование, помещения, документацию и работу персонала.

Если брать максимальный срок приостановки в 90 дней, то Grelka сможет открыться только в середине апреля. Это уже конец сезона на горном курорте, хотя все будет зависеть от погоды.