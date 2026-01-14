НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Представлена первая нейросеть с бесконечной памятью

Источник:
arXiv
208 0
Нейросеть, искусственный интеллект, робот
Фото: © сгенерировано Stable Diffusion

Ученые из Массачусетского технологического института решили проблему ограничения контекстного окна для больших языковых моделей. Обычно нейросети оперируют ограниченным количеством токенов — минимальных единиц текста.

Разработанная архитектура «рекурсивной языковой модели» используют исходные данные в качестве внешнего пространства, по которому можно перемещаться и из которого можно извлекать релевантные фрагменты, говорится в статье исследователей, опубликованной arXiv.

Подобная навигация позволяет оперировать миллионами токенов без увеличения вычислительных ресурсов., что недоступно стандартным нейросетям. Ключевое отличие заключается в том, что механизм обращения к информации становится динамическим.

Новая модель анализирует запрос, формирует поисковое действие и начинает работать с объемными документами или сложными структурированными данными до достижения заданной глубины понимания.

Такая особенность снижает риски «галлюцинаций» и ошибок, которые возникают из-за потери контекста нейросетью. Отмечается, что ряд компаний уже начали адаптировать свои ИИ под новую архитектуру.

Еще по теме
Найден самый простой способ повысить эффективность мозга
Открыт лучший способ добычи золота из электронного мусора
Ледник Судного дня начал опасное движение
Нейросети оказались провокаторами психических заболеваний
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Китай представил проект космического авианосца
Мэр Львова назвал «ужасными» последствия удара «Орешником»
Обсуждение (0)
Картина дня
Уиткофф и Кушнер покажут Путину новую версию мирного плана
Лавров обвинил Макрона в работе на публику
Объявлены первые подозреваемые в гибели младенцев в Новокузнецке
Межзвездный объект 3I/ATLAS взял курс на спутник Юпитера
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Медведев сравнил удар «Орешника» с уколом галоперидола
35
Дерипаска предрек банкротство тысяч российских компаний
34
Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России
22
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева
19
Мелони заявила, что пришло время говорить с Россией