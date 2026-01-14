Близнецам и Львам чаще всего звонили мошенники

«Определитель номера» Сбербанка, позволяющий распознать и заблокировать звонки мошенников, проверил миллиард телефонных звонков в 2025 году, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

По данным сервиса, среди знаков зодиака самыми популярными для звонков мошенников по итогам прошлого года стали Близнецы (9,27%), Львы (8,72%) и Раки (8,65%). Самый активный месяц для мошенников — сентябрь, а самый спокойный — январь.

Также указывается, что мошенники чаще всего звонили Александрам (8,13%), Сергеям (6,49%) и Андреям (4,87%). Среди женщин самыми популярными именами стали Елена (5,87%), Татьяна (5,37%) и Наталья (5,12%).

«Определитель номера» от Сбербанка — сервис, который автоматически блокирует звонки от мошенников и спамеров. Он доступен на устройствах Android в фирменном приложении «Сбербанк Онлайн».