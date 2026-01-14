НАВЕРХ
Зеленский заявил о проблеме с закупкой оружия в США за деньги ЕС

Источник:
РБК
392
Оружие для армии Украины
Фото: © The Department of Defense

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о проблемах с закупками американского вооружения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) за деньги ЕС по программе PURL.

«Важно, чтобы было реальное и своевременное выполнение всех договоренностей с нашими партнерами. Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще не достаточно», — сказал Зеленский в видеообращении.

Летом 2025 года США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия — Priority Ukraine Requirements List (PURL). Средства на программу выделяют европейские страны и Каналы.

Ранее Франция, Греция и Кипр потребовали, чтобы Украина при покупке оружия на средства ЕС отдавала приоритет европейским компаниям. Германия и Нидерланды считают, что это наложит «чрезмерные ограничения» на Киев.

Россия осуждает любую военную помощь Украине. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия продолжит достижение поставленных целей военными методами до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не займет реалистичную позицию.

