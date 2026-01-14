Гудкова оштрафовали за пародию «Я узкий» на Shaman’a

Комика Александра Гудкова признали виновным по статье о возбуждении ненависти за пародию на песню Shaman’a (Ярослава Дронова) «Я русский» и оштрафовали на 11 тысяч рублей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

Решение вынес Красногорский суд. Гудков заменил в песне слова «Я русский» на «Я узкий». Психолого-лингвистическое исследование пришло к выводу о наличии «действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения».

Гудкова признали виновным по статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и назначили ему административный штраф 11 тысяч рублей.

Клип «Я узкий» был опубликован в августе 2022 года на YouTube-канале «Чикен Карри». За сутки видео посмотрели более 12 миллионов раз, позже оно было удалено с канала.

Гудкова критиковали депутаты и активисты, на комика жаловались в Следственный комитет. Сам Shaman, комментируя пародийный клип, в разговоре с NEWS.ru предположил, что комик — поклонник его творчества. Певец подчеркивал, что никаких претензий к Гудкову не имеет, так как тот занимается «дополнительной популяризацией» его творчества и имени.