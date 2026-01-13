Леонардо Ди Каприо пришел на «Золотой глобус» с мамой

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо пришел на церемонию вручения 83-й премии «Золотой глобус» вместе с мамой, но все равно получил порцию шуток о пристрастии к девушкам до 25 лет.

Ди Каприо, номинированный на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии или мюзикле, выбрал в спутницы 82-летнюю маму Ирмелин Инденбиркен. Его последняя подруга 27-летняя модель Виктория Черетти осталась дома.

Мама актера блистала в белоснежном платье с цветочной вышивкой и прозрачными рукавами.

Ведущая церемонии Никки Глейсер не удержалась и снова напомнила всем о молодых спутницах актера. Глейсер восхитилась достижениями Ди Каприо, отметив, что он смог всего этого добиться до того, как его девушке исполнилось 30.

Комедиантка после попросила прощения у смеющегося Ди Каприо, но она объяснила свои слова тем, что о личной жизни актера ничего неизвестно. Глейсер пояснила, что искала дополнительную информацию о личной жизни ДиКаприо, но «самое подробное интервью, которое он когда-либо давал, было для журнала „Teen Beat“ в 1991 году».

В различных интервью Ди Каприо признавался, что смог достигнуть успеха только благодаря поддержке мамы.