НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Кот из России оказался самым красивым в мире. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
557 0

Абиссинский кот из России возглавил рейтинг самых красивых котов 2025 года по версии Всемирной федерации кошек.

Абиссинец по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк набрал 19 726 баллов. Питомец, которому исполнилось полтора года, в прошлом году поучаствовал в 51 выставке, 45 из которых принесли ему победные очки.

Абиссинец по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк
Абиссинец по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк
Фото: © WCF Best Cat

На втором месте оказалась двухлетняя шотландская вислоухая кошка из Таиланда. У нее 18,5 тысячи баллов и звание чемпиона мира. Третье место заняла британская короткошерстная кошка из Республики Беларусь.

Всего в конкурсе участвовало 1496 кошек. В предварительном рейтинге 2026 года на данный момент также лидирует питомец из России — британский короткошерстный кот возрастом почти четыре года.

Еще по теме
Кошка официально стала начальником железнодорожной станции
Гигантского тунца продали за рекордную сумму
Мышь с шерстью мамонта отпраздновала Рождество. ВИДЕО
Финляндия обвинила Россию в массовой гибели северных оленей
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
Победители «Новогоднего миллиарда» остались неизвестными
Европа пригрозила России ответом за удар «Орешником»
План Трампа лишит Россию статуса самой большой страны мира
Обсуждение (0)
Картина дня
Трамп назвал себя единственным козырем Зеленского
Названы самые дорогие путешествия по России
Первый полет Су‑75 наметили на 2026 год
Организованную структуру нашли на объекте 3I/ATLAS
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Самое обсуждаемое
42
Украинским танкистам перед атакой заварили люки
34
Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций против России
30
США атаковали российский нефтяной танкер
23
Медведев сравнил удар «Орешника» с уколом галоперидола
22
Началась подготовка к тотальной эвакуации Киева