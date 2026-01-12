Кот из России оказался самым красивым в мире. ФОТО

Абиссинский кот из России возглавил рейтинг самых красивых котов 2025 года по версии Всемирной федерации кошек.

Абиссинец по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк набрал 19 726 баллов. Питомец, которому исполнилось полтора года, в прошлом году поучаствовал в 51 выставке, 45 из которых принесли ему победные очки.

Абиссинец по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк Фото : © WCF Best Cat

На втором месте оказалась двухлетняя шотландская вислоухая кошка из Таиланда. У нее 18,5 тысячи баллов и звание чемпиона мира. Третье место заняла британская короткошерстная кошка из Республики Беларусь.

Всего в конкурсе участвовало 1496 кошек. В предварительном рейтинге 2026 года на данный момент также лидирует питомец из России — британский короткошерстный кот возрастом почти четыре года.