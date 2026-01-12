НАВЕРХ
Объявлены победители «Золотого глобуса»

Источник:
Sibnet.ru
Тимоти Шаламе с «Золотым глобусом»
Фото: © Golden Globe Awards

Драма Хлои Чжао «Гамнет» стала обладателем премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший кинофильм — драма», а сериал «Больница Питт» — лучшим телесериалом на 83-й ежегодной церемонии.

Лента «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона получила премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм — мюзикл или комедия». Картину также наградили за режиссуру, сценарий и женскую роль второго плана (Тияна Тейлор). «Битва за битвой» была номинирована в девяти категориях и победила в четырех из них.

Лучшими актерами драмы стали Вагнер Моура («Секретный агент») и Джесси Бакли («Гамнет»), комедии или мюзикла — Тимоти Шаламе («Марти великолепный») и Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если могла»).

В номинации «Лучший драматический сериал» выиграла «Больница Питт», лучшим комедийным сериалом стала «Киностудия», лучшим мини-сериалом «Переходный возраст».

Награду как лучшие актеры драматического сериала получил Ноа Уайли («Больница Питт») и Рей Сихорн ( «Одна из многих»). Лучшими актерами в мюзикле или комедии стали Сет Роген («Киностудия») и Джин Смарт («Хитрости»).

Лучшим фильмом на иностранном языке стал бразильский «Секретный агент», а лучшим анимационным фильмом — «Кейпоп-охотницы на демонов».

