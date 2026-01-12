США во время захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали мощное загадочное оружие, поставившее местных военных на колени и вызвавшее у них кровотечение из глаз, сообщил один из солдат, охранявших Мадуро.

«В какой-то момент они что-то запустили; я не знаю, как это описать. Это было похоже на очень мощную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, будто моя голова взрывается изнутри», — The приводит New York Post показания очевидца, распространенные пресс-секретарем Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам охранника, «мощное загадочное оружие» США повергло венесуэльских солдат на колени, вызвав у них «кровотечение из носа» и «кровавую рвоту».

У военных уже много лет есть оружие, использующее направленную энергию — микроволны или лазерные лучи, сообщил изданию источник, служивший в американской разведке. По его словам, оно способно вызывать «кровотечение, неспособность двигаться или функционировать, боль и жжение».

В 2020 году, как утверждает этот эксперт, китайские войска применили микроволновое оружие против индийских солдат в Ладахе. Но, по его мнению, если заявления очевидца правдивы, то это первый случай использования подобного оружия американскими военнослужащими.

США провели операцию в «Абсолютная решимость» 3 января, в ходе которой захватили Мадуро и его жену Синтию Флорес. По оценкам Министерства внутренних дел Венесуэлы, погибло около 100 сотрудников сил безопасности. У американцев погибших нет.