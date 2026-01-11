НАВЕРХ
Лукашенко с сыном и шпицем вышел на уборку снега. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расчищает снег с сыном и шпицем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем расчищал Минск после сильного снегопада — видео опубликовал телеграм-канал «Пул первого».

На видео Лукашенко вместе с несколькими людьми убирает снежные сугробы. В работах участвует и его сын Николай. Рядом гуляет белый шпиц по кличке Умка, принадлежащий президенту.

«Вместо обеда полезно поработать порой», — говорится в подписи к видео.

В Белоруссию 9 января пришел циклон «Улли». В стране был объявлен красный уровень погодной опасности.

Политика #Мир
