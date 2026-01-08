НАВЕРХ
Туристов впервые пустят к месту падения Тунгусского метеорита

ТАСС
Бурелом вокруг места взрыва Тунгусского феномена
Бурелом вокруг места взрыва Тунгусского феномена
Фото: Leonid Kulik

Туристов впервые пустят к месту падения Тунгусского метеорита в Эвенкии, для этого обустроят специальную экологическую тропу, сообщила директор заповедника «Тунгусский» Людмила Логунова.

Запустить организованный туризм на место космической катастрофы планируют в 2028 году, приурочив к 120-летию тунгусского феномена, пишет ТАСС. Тропе уже дали название: «Тропа Кулика — путешествие к Тунгусскому метеориту».

Маршрут назвали в честь ученого-минералога Леонида Кулика — он стал одним из первых, кто посетил место падения космического тела. Именно он обнаружил радиальный характер сплошного вывала леса в месте падения и собрал свидетельские показания очевидцев.

Тропа приведет прямо к эпицентру падения, где образовался вал деревьев. К началу маршрута туристов доставят по реке. На всем протяжении тропы будут расположены зоны отдыха, стоянки и навигация.

Заповедник «Тунгусский» расположен в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, неподалеку от места падения Тунгусского метеорита. Инцидент в июне 1908 года вызвал мощный взрыв в сибирской тайге, в бассейне реки Подкаменная Тунгуска.

Он был такой силы, что деревья были вырваны с корнями на площади около 40 километров. Происхождение тунгусского феномена остается тайной — фрагменты метеориты не найдены, также отсутствует кратер от падения.

