Российская армия впервые уничтожила установку «Буран»

РСЗО «Буран»
Российские войска уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня «Буран» украинского производства, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Установку ликвидировали военнослужащие группировки войск «Центр». Где именно это произошло — не уточняется. Пусковая установка РСЗО «Буран» была уничтожена российской армией впервые.

«Буран» — реактивная система залпового огня калибром 220 миллиметров, она была разработана на Шепетовском ремонтном заводе на основе советского комплекса 9К57 «Ураган» и шасси Tatra T815-7.

Впервые ракетная установка появилась в зоне боевых действий летом 2022 года. «Буран» может использовать ракеты с увеличенной до 65 километров дальностью уничтожения целей, разработанных КБ «Южным».

