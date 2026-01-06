НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь освободителей Курской области

Источник:
Sibnet.ru
451 1

Глава КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э посетили стройку Мемориального музея боевых подвигов в зарубежных военных операциях.

Музей будет «кристаллом вечной благодарности» и «эпохальным великолепным монументом», он должен отражать уважение к бойцам-героям, цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер дал указания по завершению строительных работ и принял участие в посадке деревьев.

Музей посвящен военнослужащим Северной Кореи, которые приняли участие в освобождении Курской области.

Северная Корея подтвердила участие своих войск в освобождении Курской области от ВСУ в апреле. Они были направлены в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.

Еще по теме
Мадуро заявил о невиновности в суде в США
Постпред России при ООН назвал «разбоем» захват Мадуро
Продажи костюма «как у Мадуро» резко выросли
Объявлен размер пенсии Байдена
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Европейский лидер поздравил с Новым годом на русском языке
Нагиев высказался о вызвавших скандал словах о войне
Медведев дал совет государствам на фоне атаки на Венесуэлу
Разыгравшие «Новогодний миллиард» заплатят более 70 млн руб. налогов
Обсуждение (1)
О самом главном
Как устроить цифровой детокс на новогодних праздниках
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Почему хороший работник не годится в руководители
Как искать новую работу, не увольняясь со старой
Все статьи
Мультимедиа
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Топ комментариев

карат11

Бедненькие, уже не знают как сильнее прогнуться.

qseft

Мы так рады,так рады....И муж депутат и она депутат и бабушка депутат и дедушка депутат,наверно только...

Uynachalnica

Выходит Сталин под этот эпитет не подпадает, то ли ничего титанического, то ли за участие в развале Ымперии!...

Uynachalnica

"У Елены Малышевой есть недвижимость в США на сумму более чем $10 млн. В частности с 2016 года[34] она...