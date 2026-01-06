Ким Чен Ын посетил стройку музея в честь освободителей Курской области

Глава КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э посетили стройку Мемориального музея боевых подвигов в зарубежных военных операциях.

Музей будет «кристаллом вечной благодарности» и «эпохальным великолепным монументом», он должен отражать уважение к бойцам-героям, цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер дал указания по завершению строительных работ и принял участие в посадке деревьев.

Музей посвящен военнослужащим Северной Кореи, которые приняли участие в освобождении Курской области.

Северная Корея подтвердила участие своих войск в освобождении Курской области от ВСУ в апреле. Они были направлены в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией.