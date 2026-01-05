НАВЕРХ
Постпред России при ООН назвал «разбоем» захват Мадуро

Sibnet.ru
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя
Фото: © United Nations

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал «разбоем» и «преступлением» захват Соединенными Штатами Америки лидера Венесуэлы Николаса Мадуро на заседании Совбеза ООН по Венесуэле в понедельник, 5 января.

«Разбой в отношении лидера Венесуэлы, сопровождавшийся гибелью нескольких десятков венесуэльских и кубинских граждан, стал в глазах многих предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования», — заявил Небензя, трансляцию заседания вел телеграм-канал постпредставительства.

По его словам, не может быть оправдания для циничного преступления. Небензя призвал «немедленно освободить законно избранного президента независимого государства и его супругу».

Мировое сообщество не может позволить США самоутвердиться в роли «некоего высшего судьи» после американской военной операции в Венесуэле, добавил постпред.

США 3 января ударили по Венесуэле и захватили Мадуро с женой. В США лидера страны передадут суду за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

