Назначен исполняющий обязанности президента Венесуэлы

ТАСС
Назначен исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес
Назначен исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес
Фото: Iliana Rosales

Верховный суд Венесуэлы назначил исполнительного вице-президента республики Делси Родригес исполняющей обязанности главы государства.

«Верховный суд Венесуэлы (TSJ) распорядился, чтобы исполнительный вице-президент республики Делси Родригес немедленно приступила к исполнению обязанностей президента республики в строгом соответствии с Конституцией и законами Венесуэлы», — приводит ТАСС заявление судьи Таня Д'Амелио.

Она пояснила, что это решение принято Конституционной палатой Верховного суда в связи с иностранной военной агрессией, имевшей место 3 января 2026 года, и похищением конституционного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что США не будут размещать войска в Венесуэле в случае сотрудничества вице-президента Делси Родригес со Штатами. Ранее он заявил, что Родригес якобы готова к сотрудничеству.

