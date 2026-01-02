НАВЕРХ
Китай ввел налог на презервативы для повышения рождаемости

Китай с 1 января 2026 года отменил налоговое послабление на презервативы и противозачаточные препараты, которое до этого действовало на протяжении 30 лет

Теперь на презервативы начисляется стандартный налог на добавленную стоимость в размере 13%, сообщило Reuters.

Меры направлены на стимулирование падающей рождаемости. Население Китая сократилось третий год подряд в 2024 году, и эксперты предупреждают, что спад продолжится.

В 2025 году власти Китая заявили, что будут выплачивать пособия в $500 за ребенка, а в университетах будут проводиться курсы, посвященные «любовному воспитанию», чтобы сформировать у молодежи позитивный взгляд на любовь, семью и рождение детей.

Проводятся партсобрания, которые посвящены «позитивному взгляду на женитьбу и рождение детей». На них одиноких людей призывают вступать в брак.

Рождаемость в Китае снижается на протяжении десятилетий в результате политики «одна семья — один ребенок», проводившейся с 1980 по 2015 год, и стремительной урбанизации. Высокая стоимость ухода за детьми и образования, а также неопределенность в отношении работы и замедление экономики также отпугивают многих молодых жителей КНР от вступления в брак и создания семьи.

