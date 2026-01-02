НАВЕРХ
Дочь звезды «Людей в черном» обнаружили мертвой

Источник:
Sibnet.ru
Томми Ли Джонс и его дочь Виктория Джонс
Фото: © соцсети

Дочь актера Томми Ли Джонса, 34-летняя Виктория, найдена мертвой в отеле в Калифорнии после встречи Нового года. Причина смерти не называется.

Тело женщины обнаружили утром 1 января в гостинице Fairmont San Francisco. Около 4.00 в отель прибыла полиция, а позднее — парамедики и судебно-медицинский эксперт, сообщил TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

Викторию обнаружил постоялец отеля. Она лежала на полу 14-го этажа. Мужчина решил, что она пьяна, и сообщил об этом персоналу. Сотрудники отеля попытались привести женщину в чувство, однако та не реагировала, сообщил источник Daily Mail.

Виктория была дочерью Томми Ли Джонса и его второй жены Кимберли Клафли. У них также есть 43-летний сын Остин Джонс. Актриса дебютировала в кино в 11-летнем возрасте. Она снялась в проектах «Люди в черном-2», «Холм одного дерева», «Три могилы», «Простите, ненавистники».

Томми Ли Джонс — известный голливудский актёр, обладатель премии «Оскар», снимавшийся в десятках фильмов и сериалов. Официальных комментариев от семьи пока не поступало.

