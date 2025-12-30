НАВЕРХ
Миниатюрные презервативы выпустили в России

«Лента.ру»
Презервативы в кармане
Фото: © Freepic

Производитель Vizit выпустила миниатюрные презервативы длиной до семи сантиметров в рамках экспериментальной серии, сообщила пресс-служба компании.

Линейка создана для мужчин с анатомическими особенностями, для которых стандартные варианты (от 16 сантиметров) не подходят, приводит «Лента.ру» сообщение Vizit.

«Обычно все только и думают про большие нестандартные размеры… Но почему-то никто не задумывался о маленьких и очень маленьких размерах. Мы решили это исправить», — отметила директор по инновациям Vizit Надежда Мельникова.

По оценкам экспертов, от 15 до 50 миллионов мужчин в мире могут испытывать трудности при подборе контрацептивов из-за нестандартных параметров. В России таких мужчин примерно около 900 тысяч.

В случае успеха компания рассмотрит расширение линейки размерами от 7 до 13 сантиметров и выход на рынки Азии. Представители компании утверждают, что аналогов таких изделий не существует во всем мире.

Чем отличается микропенис от маленького члена

Экономика #Продукты #Здоровье
