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Врачи объяснили отличие микропениса от маленького члена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Микропенис — это реальное заболевание, которое диагностируют при рождении. О стандартных размерах, методах лечения и правильных позах в сексе для таких мужчин рассказали американские врачи.

«Все, что меньше 9,2 сантиметра в состоянии эрекции, можно считать "микропенисом"», — цитирует журнал Health эксперта по урологии и сексуальному здоровью Джамина Брамбхатта.

Что касается члена взрослого мужчины, его средняя длина составляет 8,9 сантиметра в расслабленном состоянии и 13 сантиметров в состоянии эрекции.

Реальный микропенис присутствует по статистике у трех из 20 тысяч рожденных мальчиков. Обычно микропенис диагностируется у новорожденных. Нормальный размер составляет 2,5 сантиметра в длину.

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Заболевание, вероятно, вызвано гормональным отклонением во время вынашивания плода. Поэтому один из методов лечения — прием тестостерона, но он может дать эффект только до полового созревания. После используют фаллопластику.

Наличие микропениса не мешает мужчинам испытывать эрекцию, мастурбировать, испытывать оргазм или мочиться. Однако иногда возникают трудности с проникающим половым актом.

Сексолог Кейт Скалиси посоветовала миссионерскую позицию, когда партнерша опирается бедрами на стопку подушек, или позу сзади. Также мужчина может использовать удлинитель пениса и вибраторы. «Можно получить массу удовольствия и удовлетворения от пальцев, рта и игрушек», — отметила она.

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