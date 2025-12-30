Стало известно о смерти исполнительницы песни «Прекрасное далеко»

Певица Татьяна Дасковская, известная исполнением песни «Прекрасное далеко» в телефильме «Гостья из будущего», умерла на 80-м году жизни.

Информация о том, что Дасковская умерла 20 ноября 2025 года, появилась на портале «Кино-театр.ру». Причины и обстоятельства смерти певицы не сообщаются. Согласно информации, размещенной в карточке артистки, Дасковская была похоронена на Заборьевском кладбище в городском округе Домодедово (Московская область).

Дасковская родилась 25 июня 1946 года в Москве. Получила образование дирижера хора. За годы творческой работы с 1972-го по 1996 год она участвовала в озвучивании более 200 фильмов на киностудиях СССР, однако ее имя упоминалось лишь в ограниченном числе проектов.

Артистка исполнила многие известные песни из советского кино, включая «Акванавты» и «Прекрасное далеко» из многосерийного фильма «Гостья из будущего», «Осенние деньки» в картине «Одиноким предоставляется общежитие» и все композиции из фильма «Десять лет без права переписки». Она подарила голос Козе из мультфильма «Волк и семеро козлят на новый лад».

В 1990-е годы Дасковская была уволена из всех киностудий по сокращению штатов. Вся ее семья, имевшая музыкальное образование, голодала, пыталась выжить, торгуя на рынке. В 1999 году переехала жить в Германию.

В интервью певица объясняла этот шаг полной невостребованностью и отсутствием перспектив в профессии. В Нюрнберге она основала группу «Гезанг», с которой продолжала выступать с концертными программами для русскоязычной диаспоры.