Повышен размер исполнительского сбора

Президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий исполнительский сбор до 12% с текущих 7%. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Также вдвое увеличен минимальный размер сбора — теперь он должен составлять не менее 2 тысяч рублей с физического лица или индивидуального предпринимателя и не менее 20 тысяч рублей с организаций.

Исполнительский сбор — это денежное взыскание, которое налагается на должника в случае неоплаты долга (например, судебного приказа, исполнительного листа). Срок добровольного погашения составляет пять суток с момента получения постановления пристава.

В случае неисполнения предписания неимущественного характера исполнительский сбор также повысят вдвое: он составит 10 тысяч рублей для физлиц и индивидуальных предпринимателей и 100 тысяч рублей с организаций.

При взыскании сбора в размере 12% от суммы долга 11% удерживается вместе с долгом, а еще 1% — после полного удовлетворения требований взыскателя.