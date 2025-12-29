Российский боевой лазер впервые поразил беспилотник

Российская лазерная система защиты беспилотников под названием LazerBuzz, созданная в рамках проекта «Посох», во время испытаний впервые поразила беспилотник на километровой дистанции, сообщила пресс-служба компании-разработчика.

Первоначально дальность работы установки составляла 700 метров. Разработчики пояснили, чем больше рабочая дистанция, тем безопаснее работа и можно уничтожить больше потенциальных целей, пишет ТАСС.

Увеличение дальности удара удалось достичь благодаря модернизации системы. Кроме того, была проведена оптимизация программных алгоритмов. В дальнейшем планируется продолжить совершенствовать систему.

Отмечается, что в результате удара лазерным лучом была поражена батарея беспилотника, в результате аппарат загорелся и упал на землю.