Трамп анонсировал переговоры с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Также глава Белого дома подтвердил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Двухсторонние переговоры с Зеленским состоятся 28 декабря в Палм-Бич, сообщила пресс-служба Белого дома. Рядом с этим курортным городом находится частная резиденция Трампа, куда он приехал на выходные.

Зеленский в своем телеграм-канале подтвердил, что встретится с Трампом. По его мнению, «многое может решиться до Нового года». Он уточнил, что переговоры будут сосредоточены на территориальном вопросе

Американский президент при этом назвал хорошими шансы на урегулирование украинского конфликта. Трамп также уточнил, что без его одобрения мирный план Зеленского ничего не значит. Необходимо «посмотреть, что у него есть», заметил глава Белого дома.

Последний раз Путин и Трамп созванивались 16 октября. Их разговор предшествовал запланированной встрече в Будапеште, которая в итоге не состоялась. Дата новых переговоров пока не согласована.