Украина получит от США минимально низкий объем помощи

РИА Новости
Оружие для армии Украины
Фото: © The Department of Defense

США в 2026 году предоставят Украине рекордно низкий объем военной поддержки с начала спецоперации, следует из документов американского правительства.

Согласно закону об оборонном бюджете Штатов на 2026 финансовый год, киевские власти получат только 400 миллионов долларов по программе закупки новых вооружений. Там же указывается, что в 2027-м Украине выделят аналогичную сумму, приводит РИА Новости содержание документов.

Сокращение финансирования стало следствием подхода администрации Дональда Трампа. Он не раз заявлял, что Штаты больше не тратят деньги налогоплательщиков, а продают оружие по полной цене партнерам по НАТО для передачи ВСУ.

В апреле 2024-го принятый конгрессом пакет помощи Украине включал 14 миллиардов долларов в рамках той же USAI. В этом году американцы предложили передавать киевскому режиму вооружения и боеприпасы на более чем 5,5 миллиарда долларов в рамках мер, объявленных в последние месяцы правления Джо Байдена.

Как следует из отчетов Госдепа и генинспектора по программам поддержки Украины, всего с начала 2022-го и по третий квартал 2025 года Вашингтон направил около 128 миллиардов долларов. Эта сумма стала рекордной среди всех стран, оказывающих помощь Киеву.

