Таиланд и Камбоджа начнут переговоры о прекращении огня

Таиланд и Камбоджа в среду, 24 декабря проведут переговоры на уровне министров обороны о прекращении огня, сообщил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.

Столкновения на границе Таиланд и Камбоджа продолжаются уже третью неделю. Причина конфликта — давний спор о принадлежности участков границы вокруг древних кхмерских храмов Прэахвихеа и Та Моан Тхом. Примирить страны пытается президент США Дональд Трамп.

«Мы предложили, чтобы военные двух сторон встретились и провели переговоры о прекращении огня между собой. Камбоджа согласилась на эти переговоры, и они были назначены на 24 декабря 2025 года в формате двустороннего Общего комитета по вопросам границ под сопредседательством министров обороны Таиланда и Камбоджи», — приводит РИА Новости слова Пхуангкеткео.

Трамп ранее заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения, но стороны продолжили обмениваться ударами.