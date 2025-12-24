НАВЕРХ
Таиланд и Камбоджа начнут переговоры о прекращении огня

Источник:
РИА Новости
Армия Таиланда
Фото: U.S. Army photo by Staff Sgt. Adam Henderson

Таиланд и Камбоджа в среду, 24 декабря проведут переговоры на уровне министров обороны о прекращении огня, сообщил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео.

Столкновения на границе Таиланд и Камбоджа продолжаются уже третью неделю. Причина конфликта — давний спор о принадлежности участков границы вокруг древних кхмерских храмов Прэахвихеа и Та Моан Тхом. Примирить страны пытается президент США Дональд Трамп.

«Мы предложили, чтобы военные двух сторон встретились и провели переговоры о прекращении огня между собой. Камбоджа согласилась на эти переговоры, и они были назначены на 24 декабря 2025 года в формате двустороннего Общего комитета по вопросам границ под сопредседательством министров обороны Таиланда и Камбоджи», — приводит РИА Новости слова Пхуангкеткео.

Трамп ранее заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения, но стороны продолжили обмениваться ударами.

